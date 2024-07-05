Раян Гарсія відомий в світі боксу постійними потрапляннями в скандали. Після бою з Девіном Хейні, американський боксер попався на допінгу і його дискваліфікували на один рік.

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Гарсія отримав безстрокове відсторонення

Причинами такого рішення WBC є расистські та ісламофобські висловлювання боксера в соцмережах. Саме тому Раяна Гарсію відсторонили від будь-якої діяльності у WBC.

Зокрема Маурісіо Сулейман повідомив, що боїться за здоров'я боксера.

Ми відкидаємо будь-яку форму дискримінації. Я боюся за здоров’я Раяна, оскільки він відхилив кілька спроб отримати нашу допомогу з питань психічного здоров’я та зловживання наркотичними речовинами,

– написав президент WBC.

Відзначимо, що перед боєм з Хейні, Гарсія неодноразово епатував вболівальників. На зважування він прийшов з пляшкою пива і не дочекавшись суперника став на ваги. Також під час битви поглядів 25-річний боксер влаштовував розбірки з Хейні. А перед самим поєдинком зробив пропозицію порноактрисі Саванні Бонд.