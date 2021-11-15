Підготовка до початку сезону

Володимир Бринзак зазначив, що подібна ситуація, коли перед початком сезону захворіло декілька біатлоністів збірної, була і минулого сезону. Тоді вдалося все владнати, а спортсмени показували гідні результати.

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На сьогоднішній день інформація з Бейтостолена є позитивною. Вже всі тренуються, особливих проблем із самопочуттям ніхто не має. На щастя, час до старту сезону ще є, нічого страшного не сталося,

– сказав Бринзак.

За словами голови Федерації біатлону України, команда Б провела хороший збір в Італії.

"Умови були навіть кращі, ніж у першої команди. Тому що основа там провела збір без снігу, а перед прильотом команди Б якраз випав сніг, і хлопці пройшли дуже гарну вкатку", – запевнив фахівець.

Головний тренер команди Б – Микола Зоц розповів, за всю історію його роботи зі збірною зараз вони провели найякіснішу підготовку до нового сезону, стверджує Бринзак.

Коронавірус у збірній України

Збірна України потрапила на самоізоляцію у норвезькому Бейтостолені, де проходить передсезонний збір.

Володимир Бринзак розповів, що спортсмени та тренери після приїзду до Норвегії контактували з носієм коронавірусу.

У одного із спортсменів був позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

Також через цю ситуацію покинула збір жіноча команда, яка перебувала в Бейтостолені. Натомість вона відправилася до Шушена, що теж в Норвегії.

До речі. Вже 27 листопада розпочнеться перший етап Кубку світу з біатлону. Сезон 2021/2022 стартує в швецькому Естерсунді.