Бринзак: п'ятірка вже визначена

За результами змагань у Шушені визначилася 5-ка, яка поїде до швецького Естерсунду. Також ще вирішується питання щодо шостої спортсменки.

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За підсумками Шушена відібралися Віта, Валя та Настя. Джима та Білосюк за домовленістю з Урошем спочатку готувалися до Кубка світу – п'ятірка вже визначена. По шостій кандидатурі старший тренер поки що обирає між Бех та Петренко,

– сказав президент Федерації біатлону України.

На думку Бринзака, Катерині Бех варто було б почати сезон на Кубку IBU. Оскільки там вона зможе стартувати у вигідній групі. Щодо Ірини Петренко, то фахівець вважає, що її варто включити до основного складу, який відправиться до Швеції. Проте це вирішить головний тренер жіночої команди – Урош Велепець.

"На Кубку IBU – Блашко, Абрамова, Кривонос, Бєлкіна. Остаточне рішення, напевно, буде наступної п'ятниці: Урош планує на зборі зробити ще одне контрольне тренування, після чого спортсменки роз'їдуться в Ідре та Естерсунд", – зазначив Бринзак.

Також фахівець наголосив, що лишився задоволеним після виступу жіночої команди у Норвегії, особливо його порадувала стрільба. За його словами, такі результати свідчать про хорошу та якісну підготовку влітку.

"Те, що стався збій у Юлі сьогодні – нічого страшного, це все можна виправити. А решта переважно справлялася, і це дуже тішить. Я дуже задоволений, як підвели себе до сезону Валя та Віта Семеренко, дуже обнадіює Катя Бех. Олена? Вона знає, що і як треба робити, і я не сумніваюся, що коли треба, вона розбіжиться", – додав голова Федерації біатлону України.

До слова. Кубок світу 2021/2022 стартує 27 листопада. Перший змагальний день в Естерсунді розпочнеться з індивідуальних гонок.