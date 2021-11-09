Збірна переїжджає через коронавірус у чоловічій команді
Команда мала тренуватися у Бейстостолені до 11 листопада, після чого поїхати до Шушену. Проте ситуацію змінив спалах коронавірусу в чоловічій збірній України, яка відправилася на самоізоляцію.
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Жіноча збірна вирушила до Шушена раніше. Тренер команди Урош Велепець повідомив, що в Шушені дев'ятеро спортсменок:
- Юлія Джима
- Олена Білосюк (Підгрушна)
- Ірина Петренко
- Анастасія Меркушина
- Катерина Бех
- Ольга Абрамова
- Надія Бєлкіна
- Сестри Семеренко.
Тренуватися у Бейтостолені продовжать Дар'я Блашко та Ганна Кривоніс.
Збірна України пробуде в Шушені до 22 листопада, після чого вирушить на етапи Кубка світу та Кубка IBU. Перший етап Кубка світу відбудеться 26 – 28 листопада у шведському Естерсунді.