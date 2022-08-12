Не всі організатори тенісних турнірів погодилися дискваліфікувати російських тенісистів. Тому їх і допускають до участі. Так сталося і на турнірі в канадському Монреалі, де серед учасників було одразу декілька росіян. Але всі вони вже вилетіли.

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Серед учасників був і андрєй рубльов. У другому колі йому випало грати проти британця Дена Еванса. Варто зазначити, що рубльов до цього матчу був на восьмому місці в рейтингу ATP, а Еванс – на 39-у. Та це не завадило британцю впевнено обіграти свого суперника.

рубльов під час гри не надто стримував своїх емоцій. І під час однієї з пауз вирішив погамселити по ракетці, так, нібито вона винна у його невдалій грі.



рубльов вирішив зігнати злість на ракетці / Фото sport.ua

Закінчилося все тим, що він позбивав собі кісточки на руках до крові. Але перемогти йому не вдалося.



Після ударів на руках тенісиста залишилися рани / Фото sport.ua

Це не вперше, коли рубльов проявляє таку агресію на корті. В листопаді 2021 року він таким відзначився і на турнірі в Парижі, коли зламав об себе ракетку, за що отримав штраф від судді. Тоді цей матч він теж програв.