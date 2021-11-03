Рубльов у двох сетах програв американцю Тейлору Фрітцу.

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У другому сеті на тай-брейку Рубльов почав гамселити себе своєю ж ракеткою. За такі дії він одразу був оштрафований на розіграш від судді. Цей штраф перетворився на набране американцем очко

Росіянин вирішив оскаржити це рішення, мотивуючи тим, що він не пошкодив корт. Але отримав відмову через те, що для покарання достатньо зламати ракетку.

У підсумку матч закінчився на користь Фрітца.