На початку року у В’ячеслава Узелкова діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Колишньому чемпіону довелося терміново робити операції, щоб врятувати життя.

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Узелков: Здаю останній аналіз перед випискою

45-річний Узелков тиждень провів у реанімації, а потім ще два тижні тривав курс лікування. Проте найстрашніше вже позаду.

У своєму інстаграмі В’ячеслав повідомив, що незабаром його випишуть з лікарні.

Ось і здаю останній аналіз перед випискою. Пройшло три тижні. Перший був постійно під наркозом. Зроблено декілька операцій, тиждень в реанімації. Потім палата. І усвідомлення, розуміння і повернення пам'яті – де я,

– написав Узелков.

Узелков перед випискою з лікарні / фото В.Узелкова

Відомий фітнес-тренер подякував своїй коханій, ім'я якої не повідомляє, а також лікарям Інституту серця.

"Дякую коханій людині, яка була поряд. Саме в той час, коли мені була потрібна допомога. Вона мене повернула в цей світ. Потім – тиждень лікування залишків хвороби. Окрема подяка лікарям, медперсоналу, які вийняли мене, майже з того світу. Дякую за Ваш професіоналізм та відношення до пацієнтів. Серце б'ється, життя продовжується. Слава Україні. Ми незламні", – написав Узелков.

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