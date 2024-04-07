В'ячеслав Узелков декілька разів потрапляв у лікарню, що неабияк стурбувало його прихильників. Ще 21 лютого колишній боксер виклав у своєму інстаграмі світлину на фоні Національного інституту хірургій та трансплантології імені Олександра Шалімова.

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Пережив операцію, яку так довго чекав

Узелков натякнув, що має проблеми зі здоров'ям через минулу професійну кар'єру. 5 квітня В'ячеслав повідоив про день "Х", якого він так давно чекав та боявся. Мова йшла про операцію.

7 квітня боксер опублікував свій перший допис в інстаграмі після операції.

Усім привіт. Я вийшов з наркозу, я з новим серцем і завтра у мене день народження (8 квітня – 24 Канал). Ось такий подарунок я отримав від лікарів київського інституту серця. Дякую, життя продовжується, значить я теж допожу комусь. І поки лежав в реанімаціїї, вигадав новий, безкоштовний проєкт зі схуднення. Пару днів на відновлення і все дізнаєтесь,

– написав колишній боксер.

У сторіс в інстаграмі Узелков додав: "Я живий. нове серце і завтра мій день народження".



Узелков пережив операцію на серці / Скриншот із інстаграму ексбоксера

Відзначимо, що наприкінці 2023-го року Узелков повідомив, що знову одружується. Це вже другий шлюб у житті колишнього професійного боксера. Проте свою обраницю В'ячеслав тримає у таємниці.

Нагадаємо, що у 2015-му році В’ячеслав пережив інсульт та навіть був між життям і смертю.