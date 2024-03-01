У середині лютого відомого боксера В'ячеслава Узелкова терміново госпіталізували. Швидка доставила зіркового фітнес-тренера до однієї з київських лікарень.
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Узелков тримає інтригу
На щастя, цей іспит спортсмен склав на відмінно. Проте невдовзі на В'ячеслава очікує третя операція, яка відбудеться у Вінниці. Про це Узелков повідомив на своїй сторінці інстаграму.
Лікування триває / instagram..com/uzelkov_official
Також фітнес-тренер опублікував світлину зі своїм домашнім улюбленцем та новою обраницею. Втім, В'ячеслав продовжує тримати в таємниці її ім'я та навіть зовнішність. На фото він за допомогою фільтру розмив силует майбутньої дружини, яка тримає собаку.
"Я повернувся і мене чекають двоє: Він і Вона. Я знову щасливий", – підписав світлину Узелков.
Улюблений пес та кохана Узелкова / instagram.com/uzelkov_official
Зазначимо, що Узелков не ділиться подробицями лікування. Відомий фітнес-тренер лише повідомив, що проблеми зі зоров'ям пов'язані через заняття професійним спортом.
Особисте життя Узелкова
- Нагадаємо, що В'ячеслав Узелков востаннє провів бій у квітні 2014 року. Тоді вінничанин поступився сербу Геарду Аєтовичу.
- Наступного року Узелков переніс інсульт. Спортсмену тоді було лише 35 років.
- В'ячеслав був одружений з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Їхній шлюб тривав 22 роки. Пара розійшлася у 2021 році. Вони виховували двох дітей – сина Роберта (2009) та дочку Олівію (2012).
- Наприкінці 2023 року Узелков повідомив, що одружується вдруге. Проте свою обраницю тримає в таємниці.