У середині лютого відомого боксера В'ячеслава Узелкова терміново госпіталізували. Швидка доставила зіркового фітнес-тренера до однієї з київських лікарень.

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Узелков тримає інтригу

На щастя, цей іспит спортсмен склав на відмінно. Проте невдовзі на В'ячеслава очікує третя операція, яка відбудеться у Вінниці. Про це Узелков повідомив на своїй сторінці інстаграму.

Лікування триває / instagram..com/uzelkov_official

Також фітнес-тренер опублікував світлину зі своїм домашнім улюбленцем та новою обраницею. Втім, В'ячеслав продовжує тримати в таємниці її ім'я та навіть зовнішність. На фото він за допомогою фільтру розмив силует майбутньої дружини, яка тримає собаку.

"Я повернувся і мене чекають двоє: Він і Вона. Я знову щасливий", – підписав світлину Узелков.

Улюблений пес та кохана Узелкова / instagram.com/uzelkov_official

Зазначимо, що Узелков не ділиться подробицями лікування. Відомий фітнес-тренер лише повідомив, що проблеми зі зоров'ям пов'язані через заняття професійним спортом.

Особисте життя Узелкова