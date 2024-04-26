В начале года у Вячеслава Узелкова диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. Бывшему чемпиону пришлось срочно делать операции, чтобы спасти жизнь.
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Узелков: Сдаю последний анализ перед выпиской
45-летний Узелков неделю провел в реанимации, а потом еще две недели продолжал курс лечения. Однако самое страшное уже позади.
В своем инстаграме Вячеслав сообщил, что вскоре его выпишут из больницы.
Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первый был постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации. Потом палата. И осознание, понимание и возвращение памяти – где я,
– написал Узелков.
Узелков перед выпиской из больницы / фото В.Узелкова
Известный фитнес-тренер поблагодарил свою возлюбленную, имя которой не сообщает, а также врачей Института сердца.
"Спасибо любимому человеку, который был рядом. Именно в то время, когда мне была нужна помощь. Она меня вернула в этот мир. Затем – неделю лечения остатков болезни. Отдельная благодарность врачам, медперсоналу, которые вынули меня, почти с того света. Спасибо за Ваш профессионализм и отношение к пациентам. Сердце бьется, жизнь продолжается. Слава Украине. Мы несокрушимые", – написал Узелков.
Большой спорт не прошел бесследно для здоровья Узелкова
- Напомним, что свой последний бой на боксерском ринге Узелков провел в 2014 году. После этого у спортсмена начались проблемы со здоровьем.
- В 2015 году боксер пережил инсульт в возрасте 35 лет.
- За свою спортивную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых 30 выиграл, в том числе 19 раз побеждал досрочно.
- Вячеслав был чемпионом WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.