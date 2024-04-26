В начале года у Вячеслава Узелкова диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. Бывшему чемпиону пришлось срочно делать операции, чтобы спасти жизнь.

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Узелков: Сдаю последний анализ перед выпиской

45-летний Узелков неделю провел в реанимации, а потом еще две недели продолжал курс лечения. Однако самое страшное уже позади.

В своем инстаграме Вячеслав сообщил, что вскоре его выпишут из больницы.

Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первый был постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации. Потом палата. И осознание, понимание и возвращение памяти – где я,

– написал Узелков.

Узелков перед выпиской из больницы / фото В.Узелкова

Известный фитнес-тренер поблагодарил свою возлюбленную, имя которой не сообщает, а также врачей Института сердца.

"Спасибо любимому человеку, который был рядом. Именно в то время, когда мне была нужна помощь. Она меня вернула в этот мир. Затем – неделю лечения остатков болезни. Отдельная благодарность врачам, медперсоналу, которые вынули меня, почти с того света. Спасибо за Ваш профессионализм и отношение к пациентам. Сердце бьется, жизнь продолжается. Слава Украине. Мы несокрушимые", – написал Узелков.

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