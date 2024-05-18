У матчі Динамо U-19 здолало молодіжну команду Шахтаря з рахунком 1:2, однак наприкінці поєдинку виник конфлікт. Після закінчення другого тайму на полі виникла сутичка між гравцями, яка ледь не перетворилася на бійку, оскільки, на думку "гірників", кияни занадто активно святкували перемогу. Зокрема сутичка сталась і між тренерськими штабами команд.

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Коментар В'ячеслава Суркіса щодо інциденту

Голкіпер Динамо U-19 зазначив, що спочатку все було добре, але в другому таймі Захарченко отримав несправедливе вилучення через фол Кремчанина. Після цього почалися кричалки з боку Шахтаря.

Найбільше кричали не вболівальники, а діти з академії U-13, U-14, U-15, яких привіз Шахтар. Цьому немає місця у футболі. Вони почали ображати мою сім’ю, мене, деяких гравців Динамо та сам клуб. Спочатку це було адресовано конкретно мені, потім моєму батьку, а потім всій моїй родині. Я це чув протягом останніх 30-35 хвилин після того, як ми забили другий гол,

– розповів Суркіс-молодший.

Зокрема він додав, що ті самі діти з Шахтаря згодом писали йому образливі повідомлення в соцмережах.

Довідка. Наразі молодіжна команда Динамо захопила лідерство у турнірній таблиці U-19, маючи 67 балів. Шахтар відстає на 2 очка.

Нагадаємо, що 29-й тур юнацької першості розпочнеться 18 травня.