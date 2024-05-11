Донецький Шахтар U-19 у більшості поступився одноліткам київського Динамо з рахунком 1:2 у матчі 28 туру молодіжної першості. Це дозволило "біло-синім" перегнати свого принципового суперника на 2 очки та очолити турнірну таблицю за дві гри до завершення чемпіонату.

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Після фінального свистка було гаряче

Після закінчення матчу на полі виникла сутичка між гравцями, яка ледь не перетворилася на бійку. На думку "гірників", кияни занадто активно святкували перемогу.

Проте не менш емоційно було й за межами футбольного поля. Паралельно свої суперечки влаштував тренерський штаб обох команд.

Як повідомив заступника генерального директора Динамо Сергій Мохник, старший тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік ударив 70-річного керівника дитячо-юнацької школи Динамо Олександра Іщенка.

Ми обурені та вважаємо подібні дії такими, які не можна пояснити, і неприйнятними. Динамо планує звернутися до дисциплінарного комітету та комітету з етики УАФ,

– заявив Мохник.

Зазначимо, що в останніх двох турах Динамо U-19 зустрічатиметься з однолітками з Кривбаса та Руха, а юнацька команда "гірників" протистоятиме Дніпру-1 та Поліссю.

Важливо. Основні команди Шахтаря та Динамо зіграють у 28 турі УПЛ 11 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів". Матч розпочнеться о 18:00, офіційним транслятором поєдинку є телеканал UPL.TV.

Нагадаємо, що за 3 тури до кінця УПЛ-2023/2024 "гірники" випереджають свого головного конкурента на 4 залікові пункти. Якщо команда Пушича здобуде перемогу, то вона достроково стане переможцем турніру та здобуде своє 15-те чемпіонство (у Динамо – 16).