Розпочали розслідування: федерація бодибілдингу збирала гроші спортсмену, який підтримує Росію

Національна федерація бодибілдингу України була змушена організувати внутрішнє розслідування після того, як на її сторінках розпочався збір коштів на лікування В’ячеслава Макогона. Цей колишній спортсмен зараз є прихильником Росії.

7 лютого на сторінці федерація бодибілдингу зявилося повідомлення про збір коштів на лікування для Вячеслава Макогона. У нього діагностували рак шлунку та він переніс операцію. Тож на нього очікувало "тривале та дороговартісне лікування".

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На це звернув увагу український блогер та військовий Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц". А причиною реакції стало те, що сам Макогон після початку російського вторгнення до України у 2014 році залишився жити на окупованих територіях, а також часто відвідував і Росію. Він активно підтримував окупантів, брав участь в їх заходах.

Як доказ цього він опублікував фотографії зі сторінки Макогона з інстаграм, яку спортсмен після скандалу встиг зробити приватною. На цих фотографіях Макогон активно зустрічається з прихильниками російських окупантів, сам відвідує Росію. А також носить одяг з забороненою в Україні радянською символікою.

Через шквал критики через декілька днів на сторінці федерації бодибілдингу пост про збір коштів для Макогона прибрали. А головний тренер збірної України та віцепрезидент федерації Віталій Талавера був змушений пояснювати, як так сталося. За його словами, до нього звернулися родичі Макогона, які й розповіли про його хворобу. Відтак попросили допомогу у зборі коштів. А про те, що Макогон підтримує російських окупантів на Донбасі вони нібито не знали.

"Завдячуючи представникам Збройних Сил України, ФББУ отримала інформацію про факти біографії В’ячеслава Макогона, пов’язані з підтримкою окупаційного режиму росії та участь його у спортивних заходах на території країни-агресорки. Після отримання вище названої інформації на ресурсах ФББУ у соціальних мережах всі повідомлення про збір коштів для В’ячеслава Макогона були видалені. На жаль він більше ніякого відношення до України не має", – заявив Віталій Талавера.

На цьому історія не закінчилася. Президент ФББУ Ігор Делієв у терміновому порядку провів позачергове засідання виконкому. За його результатами прийняли рішення організувати внутрішнє розслідування для визначення всіх обставин ситуації з публікацією допису про збір коштів на лікування Вячеслава Макогона.

Окрім того, на час проведення внутрішнього розслідування, Віталій Талавера тимчасово відсторонений від виконання посадових обов’язків.