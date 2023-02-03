Спортивна спільнота України понесла тяжку втрату. На Луганщині, поблизу населеного пункту Білогорівка, загинув успішний спортсмен і тренер Дмитро Підопригора. Підрозділ Дмитра потрапив під мінометний обстріл російських загарбників.

Читайте також Під Вугледаром загинув український тренер з боксу Олександр Воробйов

У мирний час Дмитро був майстром спорту з бодібілдингу. У 2021 році став переможцем Кубку України з бодібілдингу та фітнесу. Крім того, був володарем Відкритого Кубку Полтавської області

Він був неодноразовим призером чемпіонатів України з з бодібілдингу та фітнесу. На змаганнях Дмитро представляв місто Харків.

Національна Федерація бодібілдингу України висловила щирі співчуття родині загиблого спортсмена.

"У мирному житті ми всі знали Дмитра Підoпригору як позитивну, життєрадісну людину, гарного сім’янина, успішного спортсмена і тренера.

Родина ФББУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Підопригори. Дмитро назавжди залишиться в наших серцях як Герой - захисник нашої України.

Вічна пам’ять та Слава Герою!", – йдеться у повідомленні пресслужби Федерації.

Раніше ми повідомляли, що в боях за Бахмут загинув ультрас Карпат і Галичанки Юрій Рудий.