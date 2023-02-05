Розлючений Клопп зірвався на журналіста, який назвав причину провальних виступів Ліверпуля

У суботу, 4 лютого, Ліверпуль зазнав сьомої поразки у сезоні-2022/2023 в АПЛ. Юрген Клопп не стримав емоцій на післяматчевій пресконференції.

"Мерсисайдці" поступились одному з аутсайдерів АПЛ Вулверхемптону. "Вовки" видали потужну стартову 15-хвилинку за яку змогли двічі засмутити голкіпера Аліссона.

Варто побачити Наче вулична сутичка: гравець МЮ схопив суперника за шию та отримав вилучення – відео моменту

Відмовився відповідати на запитання журналіста

У другому таймі Вулверхемптон довів рахунок до розгромного 3:0, який дотримався до закінчення матчу. Після поєдинку Юрген Клопп вирішив не відповідати на запитання журналіста, який попросив німця назвати причину поразки.

Чому команда повільно так починає свої матчі, проблема у психології, підготовці до матчів?,

– запитав представник ЗМІ.

На що не отримав конкретної відповіді від наставника Ліверпуля. Німецький спеціаліст у доволі грубій формі відповів журналісту. На думку Клоппа, цей представник преси сумнівається у професіоналізмі тренерського штабу та команди.

Важко відповідати тобі, ти знаєш чому, тому що ти пишеш, якщо хтось поставить таке саме питання, я відповім,

– сказав Клопп.

Відео з пресконференції Клоппа

На жаль, Ліверпуль після зіграних матчів йде не незвичній для себе 10-й позиції, маючи у своєму активі 29 очок. Кривдник "мерсисайдців" у цьому поєдинку посідає ще нижче місце – 15-та сходинка та 20 балів.

Вже у наступному матчі підопічні Клоппа зустрінуться з Евертоном. Початок поєдинку 13 лютого о 22:00 (за київським часом).

Клопп тренує Ліверпуль з 2015 року. Після такої невдалої гри у поточному сезоні тренерське крісло під Юргеном захиталось. Загалом у сезоні-2022/2023 Ліверпуль зіграв 32 матчі в усіх турнірах, у яких клуб здобув 16 перемог, розписав 6 мирових та зазнав 10 поразок.