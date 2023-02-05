Вже у стартовій 10-хвилинці МЮ розмочило нулі на табло завдяки реалізованому пенальті від Фернандеша. У другому таймі "червоні дияволи" подвоїли перевагу після влучного удару Рашфорда 2:0, пише 24 канал.

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Емоції не стримував ніхто

Через 8 хвилин після другого голу у ворота Крістал Пелес, господарі залишились у меншості. Суперник грубо викинув Антоні за межі поля. Дорогоцінний нападник Манчестер Юнайтед ледь не влетів у рекламні щити та не отримав травму.

Партнери по команді одразу кинулись захищати постраждалого у боротьбі Антоні. Найгарячіше на цей епізод відреагував Каземіро, який не став стримувати своїх емоцій. Опорний взяв за горло суперника та спробував пояснити йому, як потрібно себе поводити у таких епізодах. Виглядало це дуже жорстко.

Однак вже за декілька секунд Каземіро обійнявся з опонентом. Однак це не врятувало його від вилучення. Суддя показав гравцю МЮ пряму червону картку, яка стала у його професійній кар'єрі першою.

До цього бразилець двічі вилучався з поля, коли грав у складі мадридського Реала, але тоді футболіст вилучався з поля за дві отримані жовті картки, а не пряму червону.

Відео сутички гравців МЮ та Крістал Пелес

До слова. У поточному сезоні Каземіро відіграв вже 32 матчі за МЮ в усіх турнірах, у яких відзначився 4 голами та 6 асистами. Нагадаємо, що бразилець виступає за англійський клуб із серпня 2022 року, коли перейшов із мадридського Реала.

Крістал Пелес скористався вилученням та відквитав один гол. Однак м'яча Шлуппа не вистачило бодай для мирової.

Навіть у меншості команда Еріка тен Гага зберегла переможний результат 2:1.