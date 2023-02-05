Вже у стартовій 10-хвилинці МЮ розмочило нулі на табло завдяки реалізованому пенальті від Фернандеша. У другому таймі "червоні дияволи" подвоїли перевагу після влучного удару Рашфорда 2:0, пише 24 канал.
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Емоції не стримував ніхто
Через 8 хвилин після другого голу у ворота Крістал Пелес, господарі залишились у меншості. Суперник грубо викинув Антоні за межі поля. Дорогоцінний нападник Манчестер Юнайтед ледь не влетів у рекламні щити та не отримав травму.
Партнери по команді одразу кинулись захищати постраждалого у боротьбі Антоні. Найгарячіше на цей епізод відреагував Каземіро, який не став стримувати своїх емоцій. Опорний взяв за горло суперника та спробував пояснити йому, як потрібно себе поводити у таких епізодах. Виглядало це дуже жорстко.
Однак вже за декілька секунд Каземіро обійнявся з опонентом. Однак це не врятувало його від вилучення. Суддя показав гравцю МЮ пряму червону картку, яка стала у його професійній кар'єрі першою.
До цього бразилець двічі вилучався з поля, коли грав у складі мадридського Реала, але тоді футболіст вилучався з поля за дві отримані жовті картки, а не пряму червону.
Відео сутички гравців МЮ та Крістал Пелес
Крістал Пелес скористався вилученням та відквитав один гол. Однак м'яча Шлуппа не вистачило бодай для мирової.
Навіть у меншості команда Еріка тен Гага зберегла переможний результат 2:1.
- МЮ випередив Ньюкасл та заскочив на третю сходинку таблиці АПЛ. "Червоні дияволи" випереджають суперника на 2 бали – 42 пункти проти 40 у "сорок". До другого МанСіті відставання у 3 очки, а до лідера Арсенала – у 8 балів.
- Крістал Пелес із 24 пунктом посідає 12-ту позицію.