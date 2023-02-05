"Мерсисайдцы" уступили одному из аутсайдеров АПЛ Вулверхэмптону. "Волки" выдали мощную стартовую 15-минутку, за которую смогли дважды огорчить голкипера Алиссона.
Стоит увидеть Как уличная стычка: игрок МЮ схватил соперника за шею и получил удаление – видео момента
Отказался отвечать на вопросы журналиста
Во втором тайме Вулверхэмптон довел счет до разгромного 3:0, сдержавшегося до окончания матча. После поединка Юрген Клопп решил не отвечать на вопросы журналиста, попросившего немца назвать причину поражения.
Почему команда медленно так начинает свои матчи, проблема в психологии, подготовке к матчам?
– спросил представитель СМИ.
На что не получил конкретный ответ от наставника Ливерпуля. Немецкий специалист в достаточно грубой форме ответил журналисту. По мнению Клоппа, этот представитель печати сомневается в профессионализме тренерского штаба и команды.
Трудно отвечать тебе, ты знаешь почему, потому что ты пишешь, если кто-то задаст такой же вопрос, я отвечу,
– сказал Клопп.
Видео с пресс-конференции Клоппа
К сожалению, Ливерпуль после сыгранных матчей идет не необычной для себя 10-й позиции, имея в своем активе 29 очков. Обидчик "мерсисайдцев" в этом поединке занимает еще ниже место – 15-е место и 20 баллов.
Уже в следующем матче подопечные Клоппа встретятся с Эвертоном. Начало поединка 13 февраля в 22:00 (по киевскому времени).