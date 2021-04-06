Вест Хем ледь не втратив перемогу над Вулверхемптоном, ведучи в рахунку 3:0: відео

Лондонський Вест Хем без травмованого Андрія Ярмоленка здобув перемогу у 30 турі. Лондонці 5 квітня на виїзді перемогли Вулверхемптон.

Вулверхемптон – Вест Хем 2:3

Голи: Дендонкер, 44, Соареш, 68 – Лінгард, 6, Форнальс, 14, Боуен, 38

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Перший момент у грі сам для себе створив Антоніо. Гравець "молотобійців" на лівому фланзі обіграв кількох суперників та вистрілив з-за меж штрафного. М'яч полетів у ближній кут і влучив у стійку.

Нестримний Лінгард

Уже на 6 хвилині гості вийшли вперед. Орендований в МЮ Лінгард отримав м'яч на своїй половині поля та протягнув до штрафного "вовків". Ніхто з оборонців так і не зустрів хавбека, який увійшов у штрафний та пробив повз голкіпера.

Через 8 хвилин Лінгард організував другий гол. Джессі зупинив м'яч біля кутового прапорця, прокинув м'яч повз Семедо у штрафний, де атаку продовжив Масуаку. Він знайшов Форнальса, який з близької відстані спрямував м'яч у дальній кут.

Третій гол Вест Хема також не обійшовся без Лінгарда. Джессі знову отримав м'яч на власній половині поля і в супроводі 5 гравців Вулверхемптона протягнув майже до штрафного, де віддав на хід Боуену. Конкурент Ярмоленка пробив у воротарський кут і не прогадав – 3:0!

Камбек, що не відбувся

Забивши три голи, лондонці думали, що справу зроблено. Однак "вовки" спробували покусати суперника. Спершу моменту був у Вілліана Жозе, який замкнув простріл з флангу, але Фаб'янскі здійснив дивовижний сейв. З меж воротарського майданчика добивав Нето, але він промахнувся.

На 44 хвилині господарі таки відіграли один м'яч. Траоре обіграв декількох суперників на лівому фланзі та зробив крос у штрафний. Дендонкер виграв верхову дуель та спрямував м'яч ударом головою у нижній кут.

У середині другого тайму Вулверхемптон забив удруге. Нету віддав передачу з глибини на Соареша. Нападник вбіг у штрафний та пробив повз голкіпера.

Втретє Вест Хем не дозволив себе засмутити й здобув перемогу. Завдяки звитязі "молотобійці" вийшли на 4 місце у турнірній таблиці. Вулверхемптон перебуває на 14 сходинці.

Вулверхемптон – Вест Хем відеоогляд