Барселона 5 квітня на "Камп Ноу" приймала Вальядолід у рамках 29 туру Ла Ліги. Каталонський клуб лише на останній хвилині зустрічі вирвав перемогу.

Барселона – Вальядолід 1:0

Гол: Дембеле, 90

Вилучення: Плано, 79

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Вже на 9-й хвилині гості могли відкрити рахунок зустрічі. Удар після кутового від Кодро взяв на себе каркас воріт.

Відповідь Барселони була не менш небезпечною. Педрі завдав дальнього удару, голкіпер парирував постріл, але м'яч після його сейву потрапив у стійку. На перерву команди за "сухого" рахунку.

Рятівник Дембеле

Після відпочинку футболісти продовжували штурмувати ворота голкіперів. Дембеле потужно пробив з меж штрафного, але на підхопленні вже був Грізманн. М'яч розминувся поруч зі стійкою після удару у падінні головою від Антуана.

У середині другого тайму Мессі наважився на дальній удар, але м'яч не зумів прошити сітку воріт. Усю ситуацію контролював голкіпер Вальядоліда.

За десять хвилин до завершення матчу Плано сфолив на Дембеле і побачив перед собою червону картку. Вальядолід у меншості догравав цей поєдинок.

На останній хвилині протистояння каталонський клуб таки вийшов вперед у рахунку. Дембеле на дальній стійці вдало замкнув передачу головою від Араухо – 1:0.

Барселона мінімально переграла Вальядолід. Після цієї звитяги команда Рональда Кумана випередила Реал у турнірній таблиці та наблизилась до лідера сезону Атлетіко. Зараз у каталонського клубу 65 очок, це лише на один пункт менше, ніж у Атлетіко.

Барселона – Вальядолід відеоогляд