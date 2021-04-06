Лондонский Вест Хэм без травмированного Андрея Ярмоленко одержал победу в 30 туре. Лондонцы 5 апреля на выезде победили Вулверхэмптон.

Вулверхэмптон – Вест Хэм 2:3

Голы: Дендонкер, 44, Соареш, 68 – Лингард, 6, Форнальс, 14, Боуэн, 38

Смотрите также Барселона победила Вальядолид и вплотную приблизилась к лидеру Атлетико: видео

Первый момент в игре сам для себя создал Антонио. Игрок "молотобойцев" на левом фланге обыграл нескольких соперников и выстрелил из-за пределов штрафной. Мяч полетел в ближний угол и попал в стойку.

Неудержимый Лингард

Уже на 6 минуте гости вышли вперед. Арендованный у МЮ Лингард получил мяч на своей половине поля и протащил в штрафную "волков". Никто из защитников так и не встретил хавбека, который вошел в штрафную и пробил мимо голкипера.

Через 8 минут Лингард организовал второй гол. Джесси остановил мяч у углового флажка, пробросил мяч мимо Семедо в штрафную, где атаку продолжил Масуаку. Он нашел Форнальса, который с близкого расстояния направил мяч в дальний угол.

Третий гол Вест Хэма также не обошелся без Лингарда. Джесси снова получил мяч на собственной половине поля и в сопровождении 5 игроков Вулверхэмптона протащил почти в штрафную, где отдал на ход Боуэну. Конкурент Ярмоленко пробил во вратарский угол и не прогадал – 3:0!

Несостоявшийся камбэк

Забив три гола, лондонцы думали, что дело сделано. Однако "волки" попытались покусать соперника. Сперва момент был у Виллиана Жозе, замкнувшего прострел с фланга, но Фабьянски совершил удивительный сейв. Из пределов вратарской добивал Нето, но он промахнулся.

На 44 минуте хозяева таки отыграли один мяч. Траоре обыграл нескольких соперников на левом фланге и сделал кросс в штрафную. Дендонкер выиграл верховую дуэль и направил мяч ударом головой в нижний угол.

В середине второго тайма Вулверхэмптон забил во второй раз. Нету отдал передачу из глубины на Соареша. Нападающий вбежал в штрафную и пробил мимо голкипера.

В третий раз Вест Хэм не позволил себя огорчить и одержал победу. Благодаря победе "молотобойцы" вышли на 4 место в турнирной таблице. Вулверхэмптон находится на 14 строчке.

Вулверхэмптон – Вест Хэм видеообзор