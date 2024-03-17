Один з найепічніших матчів сезону: андердог пробився у півфінал Кубка Англії з суперкамбеком

У суботу, 16 березня, відбулися перші чвертьфінальні матчі Кубка Англії. Найменш статусна пара цієї стадії провела неймовірну кінцівку поєдинку, яка беззаперечно стане прикрасою сезону в європейському футболі.

Вулверхемптон 2:3 Ковентрі Сіті

Голи: Аїт-Нурі (84), Буено (88) – Сіммс (53, 90+7), Райт (90+10)

Вулверхемптон на своєму стадіоні приймав Ковентрі Сіті, який наразі перебуває на п'ятому місці в Чемпіоншипі. Попри травми у декількох основних гравців "вовків", господарі вважалися беззаперечними фаворитами зустрічі, пише 24 Канал.

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Матч, який уболівальники запам'ятають на все життя

Для гостей вихід до чвертьфіналу Кубка Англії вже став неймовірним досягненням. Вони лише одного разу проходили далі за цей раунд, коли тріумфували в турнірі в сезоні-1986/1987. Але підопічні Марка Робінса перевершили всі очікування від себе та провели матч, про який фанати "небесно-блакитних" будуть розповідати своїм онукам.

Гравці Ковентрі на "Моліньї" почували себе як вдома та повністю домінували над середняком АПЛ. Їм вдавалися неймовірно красиві розіграші, які закінчувалися великою кількістю небезпечних моментів. У першому таймі Ковентрі мав усі шанси забивати двічі, але дивом цього не зробив. Особливо вбивчий момент мав Елліс Сіммс, який з декількох метрів влучив у Жозе Са, який вже був повністю відіграний, але саме в нього пробив нападник.

Проте найцікавіші події відбувалися вже в другому таймі. Гості на 53-й хвилині заслужено відкрили рахунок і після цього не сіли в оборону, а продовжували штурмувати ворота Са. Португалець зробив чимало сейвів, а, коли вже й він не міг врятувати, то гостям не вистачало лічених сантиметрів, щоб подвоїти рахунок.

В середині другого тайму Вулверхемптон нарешті зміг відповісти гостям, після чого розпочалася відкрита гра без центру поля. Гості продовжували наносити більше ударів, але в проміжку з 84-ї по 88-му хвилину "вовки" перевернули гру й забили двічі.

Спочатку Аїт-Нурі спокійно зрівняв рахунок ударом з кількох метрів, а згодом у класній контратаці, яку алжирець розпочав, йому під пас ідеально відкрився Уго Буено та, здавалося, закрив поєдинок. Проте це був день Ковентрі.

Гості в компенсований арбітром час здійснили камбек у стилі фіналу Ліги чемпіонів-1998/1999. Вони полетіли в атаку й на 90+7 хвилині після подачі з лівого флангу зрівняли рахунок, завдяки дублю Сіммса. Але на цьому все не закінчилося!

На 90+10 хвилині Райт класним ударом в дальній кут вивів гостей до півфіналу Кубка Англії. Фанати господарів на трибунах замовкли, а Ковентрі – були в неймовірній ейфорії. Завдяки таким матчам футбол і залишається спортом номер 1 у світі – це варто було бачити, браво.

Дивіться відеоогляд матчу Вулверхемптон – Ковентрі

Зазначимо, що ще одним півфіналістом став Манчестер Сіті, який переграв Ньюкасл з рахунком 2:0. Ще два учасники визначаться 17 березня в матчах Челсі – Лестер та Манчестер Юнайтед – Ліверпуль.