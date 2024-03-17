Вулверхэмптон 2:3 Ковентри Сити

Голы: Аит-Нури (84), Буэно (88) – Симмс (53, 90+7), Райт (90+10)

Вулверхэмптон на своем стадионе принимал Ковентри Сити, который сейчас находится на пятом месте в Чемпионшипе. Несмотря на травмы у нескольких основных игроков "волков", хозяева считались безоговорочными фаворитами встречи, пишет 24 Канал.

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Матч, который болельщики запомнят на всю жизнь

Для гостей выход в четвертьфинал Кубка Англии уже стал невероятным достижением. Они лишь однажды проходили дальше этого раунда, когда триумфовали в турнире в сезоне-1986/1987. Но подопечные Марка Робинса превзошли все ожидания от себя и провели матч, о котором фанаты "небесно-голубых" будут рассказывать своим внукам.

Игроки Ковентри на "Молиньи" чувствовали себя как дома и полностью доминировали над середняком АПЛ. Им удавались невероятно красивые розыгрыши, которые заканчивались большим количеством опасных моментов. В первом тайме Ковентри имел все шансы забивать дважды, но чудом этого не сделал. Особенно убийственный момент имел Эллис Симмс, который с нескольких метров попал в Жозе Са, который уже был полностью отыгран, но именно в него пробил нападающий.

Однако самые интересные события происходили уже во втором тайме. Гости на 53-й минуте заслуженно открыли счет и после этого не сели в оборону, а продолжали штурмовать ворота Са. Португалец сделал немало сейвов, а, когда уже и он не мог спасти, то гостям не хватало считанных сантиметров, чтобы удвоить счет.

В середине второго тайма Вулверхэмптон наконец смог ответить гостям, после чего началась открытая игра без центра поля. Гости продолжали наносить больше ударов, но в промежутке с 84-й по 88-ю минуту "волки" перевернули игру и забили дважды.

Сначала Аит-Нури спокойно сравнял счет ударом с нескольких метров, а затем в классной контратаке, которую алжирец начал, ему под пас идеально открылся Уго Буэно и, казалось, закрыл поединок. Однако это был день Ковентри.

Гости в компенсированное арбитром время совершили камбэк в стиле финала Лиги чемпионов-1998/1999. Они полетели в атаку и на 90+7 минуте после подачи с левого фланга сравняли счет, благодаря дублю Симмса. Но на этом все не закончилось!

На 90+10 минуте Райт классным ударом в дальний угол вывел гостей в полуфинал Кубка Англии. Фанаты хозяев на трибунах замолчали, а Ковентри – были в невероятной эйфории. Благодаря таким матчам футбол и остается спортом номер 1 в мире – это стоило видеть, браво.

Смотрите видеообзор матча Вулверхэмптон – Ковентри

Отметим, что еще одним полуфиналистом стал Манчестер Сити, который переиграл Ньюкасл со счетом 2:0. Еще два участника определятся 17 марта в матчах Челси – Лестер и Манчестер Юнайтед – Ливерпуль.