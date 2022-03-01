Буяльський: Путін, йди на х*й

Півзахисник київського клубу висловив свою думку щодо нападу Росії на його рідну країну. Віталій Буяльський написав пост в інстаграмі. Зробив він це на сторінці дружини, адже сам футболіст не сидить у соцмережах.

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Буяльський відзначив, що завжди був патріотом України та назвав варварську війну Росії на українські території геноцидом та знищенням української нації.

Динамівець пишається народом та армією України. Буяльський мріє про мирне небо над головою усіх дітей. Закінчив свій пост футболіст патріотичною позицією усіх українців та показав Володимиру Путіну напрямок, куди потрібно йти.

Я – Віталій Буяльський, народився в Калинівці, та що на Вінниччині, завжди був патріотом своєї країни! Те, що відбувається зараз в нашій країні – це геноцид нації, знищення моєї країни! Я пишаюсь нашою армією за те що захищають нас від лютого ворога Росії і ми обов’язково переможемо! Я хочу, щоб наші діти зростали під мирним небом без війни в Україні! П.С: Путін? іди на х*й!!!,

– написав Віталій Буяльський.

Українські футболісти, які виступають за кордоном, сформували фонд для допомоги армії. Гравці скидають гроші. З кожною хвилиною ця сума лише збільшується. Ініціатором цього фонду був колишній тренер Динамо Сергій Ребров.

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