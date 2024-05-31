IBF прийняла рішення: чи втратить Усик звання абсолютного чемпіона після бою Хргович – Дюбуа

У суботу, 1 червня, у столиці Саудівської Аравії відбудеться вечір боксу. Під час цієї події у ринг вийдуть, зокрема, Філіп Хргович і Даніель Дюбуа.

Очікувалося, що ця битва матиме статус титульної за повноцінний чемпіонський пояс IBF. Це б означало, що Олександр Усик втратить звання абсолюта.

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Чи залишиться пояс IBF в Усика

Проте команда українського боксера звернулася до IBF з проханням зробити виняток із правила, щоб зберегти пояс, адже часу на його захист в Усика не було. Тож до останнього зберігалася інтрига, чи зміниться чемпіон світу за версією IBF у ніч з 1 на 2 червня.

Боксерська організація розглянула цей запит і прийняла проміжне рішення. Вона вирішила, що бій між Філіпом Хрговичем і Даніелем Дюбуа відбудеться за тимчасовий титул IBF у хевівейті.

Тому Олександр Усик поки що зберігає звання абсолютного чемпіона світу, але переможець бою Хргович – Дюбуа може бути переведений у статус повноцінного чемпіона в найближчі місяці. Остаточне рішення про це IBF ще не ухвалила.

. Філіп Хргович є обов'язковим претендентом на титул IBF. Напередодні він розкритикував Олександра Усика за те, що протягом останніх трьох років чекає на повноцінну чемпіонську битву, але так її й не отримав.

Нагадаємо, що український боксер проведе реванш з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня, тому пояс IBF має велике значення для статусності цього поєдинку, який може стати ще однією битвою за абсолют.