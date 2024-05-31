Найочікуванішим боєм цієї події вважається битва Деонтея Вайлдера та Чжан Чжилея. Обидва знаходяться у поважному спортивному віці (38 та 40 років відповідно) та мріють піднятися на вершину хевівейту.

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Вайлдер хоче нокаутувати Усика

Напередодні цього поєдинку американський ексчемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі поділився думкою щодо потенційного бою з абсолютом хевівейту Олександром Усиком. Він розповів, що зміг би перемогти українця та впевнений, що зробив би це достроково.

Я знаю, як нокаутувати Олександра Усика. Я нокаутую його! Усик замалий боксер для мене, а його стиль ідеально підходить мені. Українець не зможе справитися з моєю силою, міццю та швидкістю,

– сказав Вайлдер.

Зазначимо, що Деонтей Вайлдер також припустив, що може закінчити кар'єру після бою с Чжан Чжилеєм, якщо зазнає поразки.

Довідка. Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив у ринг 23 грудня 2023 року. Тоді він сенсаційно поступився Джозефу Паркеру.

Короткі відомості про Деонтея Вайлдера