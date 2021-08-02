У чвертьфіналі 32-річна українка в домінуючому стилі здолала німкеню Анну Шелл. У першому періоді Алла діяла першим номером і повела з рахунком 4:0. А в другому лише додала обертів, провела туше і здобула чисту перемогу.

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Таким чином, Черкасова вийшла в півфінал, де зустрінеться з американкою Сток Менса.

Півфінальні сутички почнуться 2 серпня з 12:00 за Києвом.

Що відомо про Черкасову