У чвертьфіналі 32-річна українка в домінуючому стилі здолала німкеню Анну Шелл. У першому періоді Алла діяла першим номером і повела з рахунком 4:0. А в другому лише додала обертів, провела туше і здобула чисту перемогу.
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Таким чином, Черкасова вийшла в півфінал, де зустрінеться з американкою Сток Менса.
Що відомо про Черкасову
- Алла Черкасова на чемпіонаті Європи у 2020 році в Римі завоювала "бронзу".
- Роком раніше в Бухаресті 30-річна спортсменка здобула своє перше в кар'єрі континентальне золото.