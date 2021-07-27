Втікача з Олімпіади депортували в Африку: заарештували і розслідують змову

20-річний угандийский важкоатлет Джуліус Секітолеко, який раніше втік після прибуття до Японії на Олімпіаду, повернувся в Уганду. Джуліус був знайдений японською поліцією і повернений в свою країну.

Влада африканської держави заявила, що будуть розслідувати те, яким чином важкоатлет, який не пройшов відбір до олімпійської збірної, опинився в Японії зі своїм тренером.

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"Очевидно, що в цій ситуації існує ймовірність шахрайства. Секітолеко точно розумів, що не кваліфікувався на Олімпіаду, але при цьому все одно полетів до Японії. Головне питання зараз: чи не був він змовником?" – заявив на пресконференції Чарльз Твайн, представник Управління кримінальних розслідувань Уганди.

Що відомо про зникнення Джуліуса Секітолеко