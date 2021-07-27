Власти африканского государства заявили, что будут расследовать, каким образом тяжеловес, который не прошел отбор в олимпийскую сборную, оказался в Японии со своим тренером.

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"Очевидно, что в этой ситуации существует вероятность мошенничества. Секитолеко точно понимал, что не квалифицировался на Олимпиаду, но при этом все равно полетел в Японию. Главный вопрос сейчас: не был ли он заговорщиком?" – заявил на пресс-конференции Чарльз Твайн, представитель Управления уголовных расследований Уганды.

Что известно об исчезновении Джулиуса Секитолеко