Вслід за тренером та 9 гравцями: Олександрію покинули усі помічники Шарана

Олександрія продовжує втрачати кадри. Команда вже попрощалась із головним наставником Володимиром Шараном та багатьма провідними футболістами.

Хто покинув Олександрію

Дороги Олександрії та усіх помічників Володимира Шарана розходяться. Новому тренеру олександрійців Юрію Гурі прийдеться плідно попрацювати перед наступним сезоном.

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Команду залишили помічники тренера Андрій Купцов, Віталій Первак, Сергій Мізін та Вадим Чернишенко. Також керівництво Олександрії вказало на двері іншим працівникам – лікарю Олегу Темнику, масажисту Віктору Бідюку, реабілітологу Артуру Погорілому, відеоаналітику Євгену Довгаленку, старшому адміністратору Олександру Дроботу та спортивному директору команди Вадиму Яровому.