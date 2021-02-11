Вслід за Шабановим: нападник Динамо може перебратись у Польщу

Джерело:ТаТоТаке
Форвард Динамо Назарій Русин незабаром може змінити українську прописку на польську. Легія хоче взяти в оренду нападника.
Головний наставник Динамо Мірча Луческу не надто розраховує на 22-річного Назарія Русина, тому готовий відпустити футболіста в оренду.
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Футболіст перебуває у пошуках клубу, де буде здобувати стабільну ігрову практику. Польська Легія не проти поповнити свій склад нападником.
Цікаво, що клуб з Варшави вже начебто домовився про оренду ще одного "динамівця" Артема Шабанова. Угода повинна бути розрахована до кінця цього сезону. Представникам Легії залишилось обговорити з киянами можливу суму викупу Артема після завершення дії угоди про оренду.
Раніше повідомлялось, що Назарій може повернутись у Зорю. Форвардом також цікавився Дніпро-1.