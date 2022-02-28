Вслід за Ломаченком: Усик вступив до лав тероборони Київської області

Олександр Усик відповів своїм хейтерам, які розкритикували патріотичну позицію боксера. Спортсмен поповнив лави територіальної оборони.

Нєбитов: Об’єднані однією метою

Титулований чемпіон світу Олександр Усик не збирається покидати Україну та прийняв рішення допомогти місцевій армії. Боксер взяв до рук зброю.

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Спортсмен вступив до лав територіальної оборони Київської області. Спільне фото опублікував голова нацполіції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у фейсбуці.

Об’єднані однією метою – захисту нашої Батьківщини! До перемоги!,

– підписав світлину Андрій Нєбитов.

Саме Київ є однією з головних цілей російських окупантів, які хочуть скинути українську владу.

27 лютого з'явилась інформація, що ряди тероборони поповнив інший український боксер Василь Ломаченко.



Усик буде захищати Україну / Фото голови нацполіції Київської області Андрій Нєбитов

Українські спортсмени захищають рідну країну

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.

Сергія Стаховський, який нещодавно закінчив кар'єру професійного тенісиста, записався у запас української армії. Спортсмен вже повернувся в Україну, хоча проживає в Угорщині.

Ряди територіальної оборони міст поповнив ексфутболіст Карпат та Минаю Михайло Кополовець.

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