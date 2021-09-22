Всі стріляють у молоко, – промоутер розповів про гонорар Усика за бій з Джошуа

Напередодні бою Олександра Усика з Ентоні Джошуа у пресі активно обговорюють гонорари боксерів за майбутній поєдинок. Очікувано більший "шмат" гонорару дістанеться чемпіону світу, яким наразі є Джошуа.

Красюк: Звідки ви знаєте гонорар Усика?

Олександр Красюк, промоутер Усика, відповів на закиди, мовляв, гонорар українського боксера занижений. У ЗМІ з'являлася інформація, що Усик отримає до 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Красюк, який раніше говорив, що бій з Джошуа принесе Усику найбільший заробіток у кар'єрі, переконує, що жодна цифра, яка була у ЗМІ, не відповідає дійсності.

Звідки ви знаєте гонорар Усика? З усього, що було в пресі, ніхто не потрапив у яблучко. Всі стріляють у молоко,

– заявив Красюк.

Сергій Городнічев, колишній тренер Володимира Кличка, раніше на своєму ютуб-каналі висловився про гонорар Усика.

Він заявив, що українець заробить близько 4 мільйонів доларів. За його словами, українцю доведеться заплатити 50% податків у Великій Британії.

Окрім того, за версією Городнічева, Усик змушений буде заплатити частину гонорару промоутеру та своїй команді. Екстренер Кличка припустив, що в Усика залишиться 1 мільйон.