Бєлік: Суперник, міг забивати нам ще

Колишній гравець національної команди високо оцінив гру "синьо-жовтих". Він зазначив, що "всі поставлені цілі були досягнуті".

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Ми провели хороший матч. Думаю, що всі поставлені цілі були досягнуті. Я маю на увазі не результат, а процес набирання форми футболістами, які були без ігрової практики. Ми мали певні помилки в обороні. Емполі, хоч і не найсильніший і не наймотивованіший суперник, міг забивати нам ще,

– сказав Бєлік.

Також ексгравець відмітив одного з гравців київського Динамо.

"Наша команда намагалася йти у пресинг. Це хороший знак, отже, ми не збираємося з Шотландією відсиджуватися в обороні. Важливу роль у цьому пресингу грає Шапаренко. Найчастіше напрямок пресингу задає форвард, але у нас саме Шапаренко давав сигнал. У нас це непогано виходило, але функціонального стану забракло, щоб із цього пресингу вичавити ще пару голів. Хоча в атаці ми впоралися й так чудово", – зазначив ексфутболіст.

Емполі – збірна України: головне

У вівторок, 17 травня відбувся матч Емполі – збірна України, де національна команда здобула впевнену перемогу над італійським клубом.

Гра закінчилася з рахунком 1:3. Голами відзначилися Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Олександр Піхальонок. Відео голів ви можете переглянути за посиланням.

Нещодавно італійський клуб відзначив свій столітній ювілей з моменту заснування. За останні 35 років "сині" сім разів виходили із Серії В до Серії А, відповідно шість разів понижувалися в класі.

Нинішній сезон для Емполі вже 15-й в елітному дивізіоні італійського чемпіонату.

У минулому сезоні тосканці фінішували 14-ми, а цього сезону йдуть на 13-й позиції, за два тури до завершення першості гарантувавши собі прописку в Серії А на наступний ігровий рік.

Зверніть увагу! У хорватській Рієці 18 травня відбудеться третій контрольний матч збірної України в межах підготовки до плей-офф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023. Гра проти однойменного клубу розпочнеться о 19.00 за київським часом.