Белик: Соперник, мог забивать нам еще

Бывший игрок национальной команды высоко оценил игру "сине-желтых". Он отметил, что "все поставленные цели были достигнуты".

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Мы провели хороший матч. Думаю, что все поставленные цели были достигнуты. Я имею в виду не результат, а процесс вступления в форму футболистов, которые были без игровой практики. У нас были определенные ошибки в обороне. Эмполи, хотя и не самый сильный и не самый мотивированный соперник, мог забивать нам еще,

– сказал Белик.

Также эксигровец отметил одного из игроков киевского Динамо.

"Наша команда пыталась идти в прессинг. Это хороший знак, следовательно, мы не собираемся с Шотландией отсиживаться в обороне. Важную роль в этом прессинге играет Шапаренко. Чаще направление прессинга задает форвард, но у нас именно Шапаренко давал сигнал. У нас это неплохо получалось. , но функционального состояния не хватило, чтобы из этого прессинга выжать еще пару голов. Хотя в атаке мы справились и так здорово", – отметил эксфутболист.

Эмполи – сборная Украины: главное

Во вторник, 17 мая состоялся матч Эмполи – сборная Украины, где национальная команда одержала уверенную победу над итальянским клубом.

Игра закончилась со счётом 1:3. Голами отличились Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихалонок. Видеоголов вы можете просмотреть по ссылке.

Недавно итальянский клуб отметил свой столетний юбилей с момента основания. За последние 35 лет "синие" семь раз выходили из Серии В в Серию А, соответственно шесть раз понижались в классе.

Нынешний сезон для Эмполи уже 15-й в элитном дивизионе итальянского чемпионата.

В прошлом сезоне тосканцы финишировали 14-ми, а в этом сезоне идут на 13-й позиции, за два тура до завершения первенства гарантировав себе прописку в Серии А на следующий игровой год.

Обратите внимание! В хорватской Риеке 18 мая состоится третий контрольный матч сборной Украины в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023. Игра против одноименного клуба начнется в 19:00 по киевскому времени.