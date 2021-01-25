Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка Англії
У неділю, 24 січня, відбулися заключні поєдинки 1/16 фіналу Кубка Англії. Результати читайте на Спорт24.
Брентфорд – Лестер 1:3
Голи: Бех Соренсен, 6 – Ундер, 46, Тілеманс, 51 (пен.), Меддісон, 71
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Фулхем – Бернлі 0:3
Голи: Родрігес, 31, 71 (пен.), Лонг, 81
Евертон – Шеффілд Венсдей 3:0
Голи: Калверт-Льюїн, 29, Рішарлісон, 59, Міна, 62
Таким чином, визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка Англії. Ігри пройдуть 9-11 лютого.
- Бернлі – Борнмут/Кроулі
- Манчестер Юнайтед – Вест Хем
- Шеффілд Юнайтед – Брістоль Сіті
- Вулверхемптон – Саутгемптон
- Барнслі – Челсі
- Евертон – Уіком/Тоттенхем
- Суонсі – Манчестер Сіті
- Лестер – Брайтон
Нагадаємо, Ліверпуль вилетів з Кубка Англії на стадії 1/16 фіналу програвши МЮ (2:3), Також турнір покинув і Арсенал, поступившись Саутгемптону (0:1).
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