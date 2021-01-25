Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка Англії 09:51 - Читать новость на русском Всі пари 1/8 фіналу Кубка Англії / Getty Images У неділю, 24 січня, відбулися заключні поєдинки 1/16 фіналу Кубка Англії. Результати читайте на Спорт24. Брентфорд – Лестер 1:3 Голи: Бех Соренсен, 6 – Ундер, 46, Тілеманс, 51 (пен.), Меддісон, 71 Дивіться також Футболіст збірної України Шахов забив гол своєму колишньому клубу в Греції: відео Фулхем – Бернлі 0:3 Голи: Родрігес, 31, 71 (пен.), Лонг, 81 Евертон – Шеффілд Венсдей 3:0 Голи: Калверт-Льюїн, 29, Рішарлісон, 59, Міна, 62 Таким чином, визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка Англії. Ігри пройдуть 9-11 лютого. Бернлі – Борнмут/Кроулі

Манчестер Юнайтед – Вест Хем

Шеффілд Юнайтед – Брістоль Сіті

Вулверхемптон – Саутгемптон

Барнслі – Челсі

Евертон – Уіком/Тоттенхем

Суонсі – Манчестер Сіті

Лестер – Брайтон Нагадаємо, Ліверпуль вилетів з Кубка Англії на стадії 1/16 фіналу програвши МЮ (2:3), Також турнір покинув і Арсенал, поступившись Саутгемптону (0:1).

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