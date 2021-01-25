Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии 09:51 - Читати новину українською Все пары 1/8 финала Кубка Англии / Getty Images В воскресенье, 24 января, состоялись заключительные поединки 1/16 финала Кубка Англии. Результаты читайте на Спорт24. Брентфорд – Лестер 1:3 Голы: Бех Соренсен, 6 – Ундер, 46, Тилеманс, 51 (пен.), Мэддисон, 71 Смотрите также Футболист сборной Украины Шахов забил гол своему бывшему клубу в Греции: видео Фулхэм – Бернли 0:3 Голы: Родригес, 31, 71 (пен.), Лонг, 81 Эвертон – Шеффилд Уэнсдей 3:0 Голы: Калверт-Льюин, 29, Ришарлисон, 59, Мина, 62 Таким образом, определились все пары 1/8 финала Кубка Англии. Игры пройдут 9-11 февраля. Бернли – Борнмут/Кроули

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити

Вулверхэмптон – Саутгемптон

Барнсли – Челси

Эвертон – Уиком/Тоттенхэм

Суонси – Манчестер Сити

Лестер – Брайтон Напомним, Ливерпуль вылетел из Кубка Англии на стадии 1/16 финала проиграв МЮ (2: 3), также турнир покинул и Арсенал, уступив Саутгемптону (0:1).

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