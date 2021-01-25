Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии
В воскресенье, 24 января, состоялись заключительные поединки 1/16 финала Кубка Англии. Результаты читайте на Спорт24.
Брентфорд – Лестер 1:3
Голы: Бех Соренсен, 6 – Ундер, 46, Тилеманс, 51 (пен.), Мэддисон, 71
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Фулхэм – Бернли 0:3
Голы: Родригес, 31, 71 (пен.), Лонг, 81
Эвертон – Шеффилд Уэнсдей 3:0
Голы: Калверт-Льюин, 29, Ришарлисон, 59, Мина, 62
Таким образом, определились все пары 1/8 финала Кубка Англии. Игры пройдут 9-11 февраля.
- Бернли – Борнмут/Кроули
- Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
- Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити
- Вулверхэмптон – Саутгемптон
- Барнсли – Челси
- Эвертон – Уиком/Тоттенхэм
- Суонси – Манчестер Сити
- Лестер – Брайтон
Напомним, Ливерпуль вылетел из Кубка Англии на стадии 1/16 финала проиграв МЮ (2: 3), также турнир покинул и Арсенал, уступив Саутгемптону (0:1).
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