Український хавбек АЕКу Євген Шахов відкрив рахунок в матчі з ПАОКом у 18-му турі чемпіонату Греції. У підсумку, цей гол допоміг команді зіграти внічию – 2:2.

ПАОК – АЕК 2:2 Голи: Креспо, 40, Вірєінья, 70 – Шахов, 18, Галанопулос, 50 Дивіться також Поміж ніг голкіперу: гравці Наполі забили найшвидший гол в історію клубу – відео На 18-й хвилині Шахов забив з передачі Леві Гарсії. Про це пише 24 канал. Відео голу Шахова Ще один українець Дмитро Чигринський почав поєдинок на лаві запасних. Попередні чотири матчі захисник не потрапляв у заявку. Зауважимо, що Шахов забив гол своїй колишній команді, адже він виступав за неї в 2016-2019 роках.

Це вже другий гол для Євгена Шахова за АЕ". До грецького клубу українець приєднався минулого літа як вільний агент. Перед цим півзахисник виступав за італійський Лечче.