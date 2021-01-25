Футболіст збірної України Шахов забив гол своєму колишньому клубу в Греції: відео
Український хавбек АЕКу Євген Шахов відкрив рахунок в матчі з ПАОКом у 18-му турі чемпіонату Греції. У підсумку, цей гол допоміг команді зіграти внічию – 2:2.
ПАОК – АЕК 2:2
Голи: Креспо, 40, Вірєінья, 70 – Шахов, 18, Галанопулос, 50
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На 18-й хвилині Шахов забив з передачі Леві Гарсії. Про це пише 24 канал.
Відео голу Шахова
Ще один українець Дмитро Чигринський почав поєдинок на лаві запасних. Попередні чотири матчі захисник не потрапляв у заявку.
- Зауважимо, що Шахов забив гол своїй колишній команді, адже він виступав за неї в 2016-2019 роках.
- Це вже другий гол для Євгена Шахова за АЕ". До грецького клубу українець приєднався минулого літа як вільний агент. Перед цим півзахисник виступав за італійський Лечче.
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