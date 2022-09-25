Всі мобілізували свої сили, як могли, – Рижикова вплив війни на український спорт

Українська легкоатлетка Анна Рижикова розповіла про мотивацію спортсменів у період війни. Вона наголосила, що кожен атлет викладався на максимум.

Рижикова: Всі знайшли в собі резерви

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Рижикова розповіла про мотивацію українських спортсменів. Також вона назвала ще один фактор, який додає успіху атлетам з України.

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Так, я вважаю, що всі знайшли в собі резерви, мобілізували свої сили, як могли. До того ж ми стали об'єднаними, більше допомагати одне одному. Бо у важкі часи самостійно нічого не зробиш. Великий успіх зараз у командних видах спорту, бо всі дійсно стали командою. У нас індивідуальний вид спорту, але ми теж допомагаємо один одному,

– зазначила Анна.

Рижикова наголосила, що у цьому році у спортсменів була інша ціль, ніж зазвичай.

"Це також стосується підготовки, бо на початку всі повиїжджали без тренерів, і ми одне одному допомагали на тренуваннях, аби кожен міг напрацювати якнайкращий результат. Так, мотивація додавалася. Бо зазвичай на змаганнях ти робиш це для себе, бо це наша робота, ми повинні здобувати перемоги. А цього року у тебе вища мета – викликати хороші емоції, мотивувати, і робити ці хороші новини. Ці перемоги та виступи забрали багато внутрішніх резервів, але воно того вартувало. Кожен працював вище свого максимуму", – наголосила легкоатлетка.

Здобутки Рижикової у сезоні, що минув

У 2022 році Рижикова здобула чотири нагороди на етапах Діамантової ліги: одне "срібло" та три "бронзи".

Також українка посіла 3-ю сходинку на чемпіонаті Європи.