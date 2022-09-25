Рижикова: У перші тижні вважала, що спорт зараз не потрібен

Раніше Рижикова заявляла, що могла взагалі закінчити свою кар'єру через повномасштабне вторгнення росії в Україну. В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу вона розповіла, що змотивувало її повернутися до спорту.

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Так, у перші тижні вважала, що спорт зараз не потрібен, що це не є важливо, це не те, що допоможе Україні. Я думала, що можу бути десь кориснішою в країні, а не розважати людей своїми виступами. Але як показав сезон, вийшло зовсім по-іншому. Багато друзів дзвонили та казали, що треба продовжувати. З товаришами по команді ми зібралися і вирішили спробувати поїхати та почати тренуватися. Важко було в перші дні, перші тижні. Ми не розуміли навіщо це. В таких сумнівах пройшло багато підготовки,

– сказала легкоатлетка.

За словами Анни, спершу було дуже тяжко тренуватися за кордом, вона постійно моніторила останні новини з України, адже в неї там залишилися батьки.

"Було складно фізично та морально, постійно в новинах, телефон завжди з собою. Тоді під час кожної повітряної тривоги я телефонувала додому і питала чи все добре. Це був дуже важкий період – не така підготовка, як раніше, що ти спокійно собі тренуєшся. Ні, ти постійно шукаєш собі місця, сам купуєш квитки, з цією валізою з країни в країну. Такого комфорту, як завжди ти не отримуєш. Шукаєш, де тобі два дні "перекантуватися" перед наступними змаганнями. Так, були люди, які нам допомагали, і я дуже вдячна їм за це", – зазначила Рижикова.

"Якщо вже виїхали, то треба доводити справу до кінця"

Анна також розповіла і про додаткову мотивацію. Спортсменку надихали повідомлення від військових, які героїчно захищають Україну від загарбників.

"Ну якщо вже виїхали, то треба доводити справу до кінця. Після перших змагань стало краще, тоді ми отримали повідомлення від хлопців з фронту, на кшталт: "Ви робите хороші новини, ми дивимося трансляції, бачимо наш прапор, радіємо, переживаємо з вами емоції перемоги". Тоді це дуже надихало, було приємно.

Під час чемпіонату світу та чемпіонату Європи ми також отримували багато повідомлень, люди нам писали, що вони переживають хороші емоції. Вони мали мандраж, переживали за нас, це в хорошому сенсі. І після виступу вони були задоволені, немов самі брали участь. Нами пишалися, люди плакали та раділи разом з нами. Я дуже багато таких повідомлень отримала. Це надихає, заради цього готова потерпіти всі складнощі і розлуку з сім’єю", – розповіла атлетка.

До слова. У 2022 році Рижикова здобула чотири нагороди на етапах Діамантової ліги: одне "срібло" та три "бронзи".