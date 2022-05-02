Всі, хто на "Азовсталі" – великі герої, вони захищають нашу країну, – Даріо Срна

Директор Шахтаря Даріо Срна звернувся до тих, хто знаходиться на "Азовсталі" в Маріуполі. Він переконаний, що українці вистоять та відбудують героїчне місто.

Директор Шахтаря: Сподіваємося, що це скоро закінчиться

Срна наголосив, що люди, які перебувають на "Азовсталі" є відважними героями. Також він зазначив, що "гірники" присвятили свій матч проти Хайдука маріупольцям.

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По-перше, я хотів би звернутися до всіх людей, які сьогодні на "Азовсталі": вони великі герої, вони захищають нашу Батьківщину, тримають стіну, яка не падає, і ми переконані, що вона не впаде,

– заявив Срна.

"І ми знаємо, що це завод президента нашого клубу Ріната Ахметова, але для нього найважливіше життя людини. Сподіваємося, що це скоро закінчиться, люди вийдуть з "Азовсталі" і продовжуватимуть жити нормальним життям, як вони на те заслуговують", – додав директор Шахтаря.

Донецька команда виїхала за кордон, аби зіграти серію благодійних поєдинків. У своєму останньому матчі вони зіграли проти хорватського Хайдука . Гра закінчилася мировою – 3:3.

Всі виручені кошти від поєдинків відправлять на допомогу Україні.