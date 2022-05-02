Директор Шахтера: Надеемся, что это скоро закончится

Срна подчеркнул, что люди, которые находятся на "Азовстали", являются отважными героями. Также он отметил, что "горняки" посвятили свой матч против Хайдука мариупольцам.

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Во-первых, я хотел бы обратиться ко всем людям, которые сегодня на "Азовстали": они великие герои, они защищают нашу Родину, держат не падающую стену, и мы убеждены, что она не упадет,

– заявил Срна.

"И мы знаем, что это завод президента нашего клуба Рината Ахметова, но для него важнейшая жизнь человека. Надеемся, что это скоро закончится, люди выйдут из "Азовстали" и будут продолжать жить нормальной жизнью, как они того заслуживают", – добавил директор Шахтера.

Кстати говоря. Донецкая команда уехала за границу, чтобы сыграть серию благотворительных поединков. В последнем матче они сыграли против хорватского Хайдука. Игра закончилась мировой – 3:3.

Все вырученные средства от поединков будут отправлены на помощь Украине.