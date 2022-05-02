Гендиректор Шахтаря: Футбол повернеться до Маріуполя
Палкін вважає, що після завершення війни збірна України має зіграти в Маріуполі. Він що це буде знаковою подією.
До речі Шахтар врятувався від поразки у благодійному матчі проти Хайдука
Я переконаний, що футбол повернеться до Маріуполя. До того, мені здається, що один із перших матчів національної збірної ми повинні будемо провести в Маріуполі. Тому що це знаково, і це місто, як жодне інше, заслуговує на прийняття першого матчу збірної у звільненій Україні,
– сказав Палкін.
Перед цим підопічні Олександра Петракова зіграють проти Боруссії Менхенгладбах. Матч відбудеться 11 травня.
Тренерський штаб на чолі з Петраковим вже прибув до Словенії, де збірна має розпочати тренувальний збір. Разом із ним з Києва вирушили четверо футболістів – Дмитро Різник.
2 травня до національної команди доєднаються "гі рники", а 5 травня – гравці Динамо.