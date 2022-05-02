Гендиректор Шахтаря: Футбол повернеться до Маріуполя

Палкін вважає, що після завершення війни збірна України має зіграти в Маріуполі. Він що це буде знаковою подією.

До речі Шахтар врятувався від поразки у благодійному матчі проти Хайдука

Я переконаний, що футбол повернеться до Маріуполя. До того, мені здається, що один із перших матчів національної збірної ми повинні будемо провести в Маріуполі. Тому що це знаково, і це місто, як жодне інше, заслуговує на прийняття першого матчу збірної у звільненій Україні,

– сказав Палкін.

До слова. Матч збірної України проти Шотландії у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 відбудеться 1 червня. Переможець поєдинку Україна – Шотландія зіграє 5 червня проти збірної Уельсу.

Перед цим підопічні Олександра Петракова зіграють проти Боруссії Менхенгладбах. Матч відбудеться 11 травня.

Тренерський штаб на чолі з Петраковим вже прибув до Словенії, де збірна має розпочати тренувальний збір. Разом із ним з Києва вирушили четверо футболістів – Дмитро Різник.

2 травня до національної команди доєднаються "гі рники", а 5 травня – гравці Динамо.