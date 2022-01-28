Вшосте у кар'єрі: Надаль обіграв Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open
Джерело:24 канал
У п'ятницю, 28 січня, у Мельбурні (Австралія) відбувся перший півфінальний матч чоловічої сітки одиночного розряду Australian Open-2022, в якому Рафаель Надаль переміг Маттео Берреттіні.
Рафаель Надаль – Маттео Берреттіні 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:3)
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Чотирьохсетовий поєдинок тривав 2 години 58 хвилин і завершився перемогою відомого іспанця. По ходу зустрічі Надаль подав п'ять ейсів, припустився двох подвійних помилок і реалізував чотири з восьми брейкпоінтів.
У перших двох сетах Надаль не давав наблизитися супернику до брейкпоінтів та виграв три гейми на подачі італійця. Берреттіні зумів зробити перший брейк наприкінці третього сета. У четвертому сеті обидва гравці не програвали свої подачі до восьмого гейму, в якому іспанець з другої спроби оформила брейк і потім подав на матч.
Надаль вдруге обіграв Берреттіні: у 2019 році тенісисти зустрічалися у півфіналі US Open і тоді іспанцю знадобилося три сети для перемоги. Сьогодні Рафаель святкував свою 500 перемогу на хардовому покритті.
- Рафаель провів сьомий півфінал на Відкритому чемпіонаті Австралії і вшосте зіграє у фіналі. Іспанець боротиметься за другий титул у Мельбурні. Надаль ставав чемпіоном турніру у 2009 році, коли обіграв Роджера Федерера у п'яти сетах.
- Для іспанського тенісиста це буде 29-й фінал у кар'єрі на турнірах Гренд Слем та перший із жовтня 2020 року, коли він виграв свій 13-й трофей на Ролан Гаррос.