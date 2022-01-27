Перша ракетка світу Ешлі Барті впевнено вийшла у фінал Australian Open. У півфіналі вона обіграла американку Медісон Кіз 6:1, 6:3 трохи більше, аніж за одну годину.

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Загалом Барті не віддала суперницям на цьому турнірі жодного сету. І розпочала вона з українки Лесі Цуренко.

Барті до цього ніколи не вигравала Australian Open. І навіть не виходила у фінал турніру. У 2020 році вона зупинилася за крок до цього, поступившись у півфіналі.

Окрім того, Барті стала першою за 42 роки австралійкою, яка вийшла у фінал Australian Open.

Її суперницею у фіналі буде американка Даніель Коллінс. Зараз вона посідає 30-е місце в рейтингу WTA. Але після турніру підніметься як мінімум на десяте місце. Вона до цього ніколи не грала у фіналах турніру Grand Slam, а її найкраще досягнення – півфінал Australian Open у 2019 році. Тоді ж вона досягла і найвищої точки в рейтингу WTA – 23-є місце.

Відтак на Australian Open буде переможниця, яка ніколи не вигравала цей турнір.

Обидві тенісистки вже заробити по 1,575 мільйона доларів за вихід у фінал. Переможниця ж отримає ще 1,3 мільйона доларів до цієї суми.

Фінал Australian Open серед жінок відбудеться в суботу, 29 січня. Початок о 10:30 за київським часом.

Тенісистки між собою на корті в одиночному розряді грали чотири рази. Тричі перемогу святкувала Барті. І лише у 2021 році на турнірі в австралійській Аделаїді Коллінс виявилася сильнішою.

У фіналі Australian Open експерти віддають перевагу Барті. На те, що вона здобуде титул, у букмекерській компанії Favbet виставили коефіцієнт 1,21. На перемогу Коллінс – 4,7.

Також можна зробити ставку на те, з яким рахунком по сетах закінчиться матч. Зважаючи, що попередні матчі Барті виграла з рахунком 2:0, то саме такий підсумок матчі на її користь отримав найнижчий коефіцієнт – 1,61.