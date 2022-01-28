Рафаель Надаль – Маттео Берреттіні 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:3)

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Чотирьохсетовий поєдинок тривав 2 години 58 хвилин і завершився перемогою відомого іспанця. По ходу зустрічі Надаль подав п'ять ейсів, припустився двох подвійних помилок і реалізував чотири з восьми брейкпоінтів.

У перших двох сетах Надаль не давав наблизитися супернику до брейкпоінтів та виграв три гейми на подачі італійця. Берреттіні зумів зробити перший брейк наприкінці третього сета. У четвертому сеті обидва гравці не програвали свої подачі до восьмого гейму, в якому іспанець з другої спроби оформила брейк і потім подав на матч.

Надаль вдруге обіграв Берреттіні: у 2019 році тенісисти зустрічалися у півфіналі US Open і тоді іспанцю знадобилося три сети для перемоги. Сьогодні Рафаель святкував свою 500 перемогу на хардовому покритті.