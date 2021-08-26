Все заради перемоги: футболісти Шахтаря зазнали травм у грі проти Монако у Лізі чемпіонів

Шахтар 25 серпня вирвав у Монако путівку у груповий раунд Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді відразу декілька футболістів "гірників" отримали пошкодження.

Віддали усі сили заради виходу у групу Ліги чемпіонів

Донецький клуб лише завдяки курйозному автоголу розписав мирову у матчІ-відповіді проти Монако (2:2). Однак вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів не обійшовся без кадрових втрат у складі "гірників".

Більше про матч Курйозний автогол врятував Шахтар від поразки Монако та вивів у групу Ліги чемпіонів: відео

Після першого тайму на лавку для запасних сів основний захисник Шахтаря Микола Матвієнко. Замість нього на поле вийшов Ісмаїлі. За межами поля Микола пересувався на одній нозі.

Вже в екстратаймах пошкодження отримав ще один гравець донеччан – Вітао. Бразилець покинув газон на 101-й хвилині зустрічі, замість нього вийшов центрбек Сергій Кривцов.

Вітао відразу попрямував на лавку запасних, де лікарі приклали йому до коліна лід, а у підтрибунне приміщення Вітао йшов накульгуючи.