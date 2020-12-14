Усик проведе бій за титул WBO через два тижні після поєдинку Ф'юрі – Джошуа
Український боксер суперважкого дивізіону Олександр Усик (18-0, 13 КО) свій наступний бій може провести за вакантний титул чемпіона WBO в хевівейті.
Це може статися через два тижні після мегафайту між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і володарем титулів WBA , IBF, WBO і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Про це повідомляє BoxingScene.
Таку пропозицію українцеві має намір зробити президент Matchroom Boxing Едді Хірн, який є промоутером Усика і Джошуа.
Дивіться також Усик – Джошуа: промоутер Красюк анонсував дату спекотного двобою
Втім, наступним опонентом Усика може стати британець Джо Джойс (12-0, 11 КО) або ексчемпіон світу в суперважкій ваговій категорії Джозеф Паркер (27-2, 21 КО).
Бій Усик – Джошуа: що відомо
- Ентоні зобов'язаний провести наступний бій з українцем. Усик – обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO.
- Сам британець хоче вийти на ринг з Тайсоном Ф'юрі, тому його команда попросила Олександра відтермінувати бій. Усик дав позитивну відповідь. Але тепер українець наполягає, що повинен провести титульний бій. Якщо Джошуа відмовиться від поєдинку, то титул WBO може стати вакантним.
Поділитися новиною