Український боксер суперважкого дивізіону Олександр Усик (18-0, 13 КО) свій наступний бій може провести за вакантний титул чемпіона WBO в хевівейті.

Це може статися через два тижні після мегафайту між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і володарем титулів WBA , IBF, WBO і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Таку пропозицію українцеві має намір зробити президент Matchroom Boxing Едді Хірн, який є промоутером Усика і Джошуа.

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Втім, наступним опонентом Усика може стати британець Джо Джойс (12-0, 11 КО) або ексчемпіон світу в суперважкій ваговій категорії Джозеф Паркер (27-2, 21 КО).

Бій Усик – Джошуа: що відомо