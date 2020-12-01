Барселона буде оштрафована за жест нападника Ліонеля Мессі в матчі 11 туру іспанської Прімери з Осасуною (4:0).

Клубу доведеться заплатити 3 тисячі євро за зняття футболки футболістом під час матчу. Про це повідомляє іспанське видання AS.

Барселона має намір оскаржити та домогтися від дисциплінарного комітету Ла Ліги її скасування. В якості аргументу клуб хоче піднести цю ситуацію як "особливу".

Що зробив Мессі

Мессі забив четвертий гол у ворота Осасуни після чого зняв футболку каталонського клубу, під якою була футболка Ньюеллс Олд Бойз — команди, за яку свого часу виступав Марадона і сам Ліонель.

Як це було До сліз: Мессі присвятив красивий гол Марадоні і отримав за це жовту картку – відео

За цей вчинок арбітр матчу показав Мессі жовту картку. Штраф і жовта картка за зняття ігрової футболки передбачені правилами Королівської іспанської футбольної федерації.