Новачок УПЛ "Минай" міг стати єдиною командою УПЛ, яка буде виступати у формі від adidas. Але на свій дебютний поєдинок в елітному дивізіоні гравці команди вийшли у формі від Nike.

Для початку варто відзначити, що мало яка українська команда має прямий контракт зі спортивним виробником. За винятком "Шахтаря" та "Динамо". Тож, зазвичай, клуби підписують угоди з посередником, в якого і закупляють форму.

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У випадку "Минаю" таким посередником стала фірма 7DreamSport. І в новині про підписання угоди, на сайті "Минаю" вказали, що тепер команда буде виступати саме у формі від adidas. Представити її обіцяли згодом.

І від цього німецького виробника була форма в новинах про представлення новачків команди.

Та вже в новині про титульного спонсора на фото була форма Nike.

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В такій же формі гравці вийшли й на перший матч в УПЛ проти "Олександрії", де здобули неочікувану перемогу.