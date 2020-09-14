"Минай" заявив на сезон форму від adidas, але продовжує виступати в Nike
Новачок УПЛ "Минай" міг стати єдиною командою УПЛ, яка буде виступати у формі від adidas. Але на свій дебютний поєдинок в елітному дивізіоні гравці команди вийшли у формі від Nike.
Для початку варто відзначити, що мало яка українська команда має прямий контракт зі спортивним виробником. За винятком "Шахтаря" та "Динамо". Тож, зазвичай, клуби підписують угоди з посередником, в якого і закупляють форму.
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У випадку "Минаю" таким посередником стала фірма 7DreamSport. І в новині про підписання угоди, на сайті "Минаю" вказали, що тепер команда буде виступати саме у формі від adidas. Представити її обіцяли згодом.
І від цього німецького виробника була форма в новинах про представлення новачків команди.
Та вже в новині про титульного спонсора на фото була форма Nike.
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В такій же формі гравці вийшли й на перший матч в УПЛ проти "Олександрії", де здобули неочікувану перемогу.
- Відзначимо, що adidas не представлений серед команд УПЛ. Останнім клубом, який вибирав цей бренд, була полтавська "Ворскла". Зараз ця команда виступає в Nike.
- Ця компанія представлена найбільше в УПЛ – "Шахтар", "Зоря", "Олександрія", "Десна", "Колос", "Маріуполь", "Дніпро-1".
- В іспанську Joma одягаються "Олімпік" та "Інгулець".
- "Рух" грає у формі від Puma.
- "Динамо" ж має підписану угоду з New Balance.
- "Львів" цього сезону перейшов на Jako.