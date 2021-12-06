Все для підготовки чемпіонок: Бринзак розповів про повернення Велепця у збірну України

Українські біатлоністи не здивували виступами на початку нового сезону. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про другий прихід у жіночу команду Уроша Велепця.

Невдалий старт сезону для українок

Володимир Бринзак оцінив виступи жіночої збірної України на двох етапах Кубка світу у шведському Естерсунді. Президент Федерації розповів, чому словенський наставник повернувся до керма жіночої команди.

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Невдалі виступи на початку сезону Бринзак списує на хвороби, які спіткали українських біатлоністок у грудні: Якщо порівнювати з підготовкою до Олімпіади-2018, то тоді останній збір у Казахстані, на висоті були великі морози і хвороби напередодні Олімпіади. То зараз хай краще перехворіють у грудні, на початку сезону, щоб можна було ще зробити підготовку, відкататися для участі на Олімпійських Іграх. Час ще є".

Усі умови для лідерок команди

Бринзак зізнався, що повернення Уроша Велепця було зроблено спеціально під підготовку до Олімпіади-2022. Лідерки команди Юлія Джима та Олена Білосюк прагнули поїхати тренуватись окремо від збірної України. Тому федерація зробила усе для того, щоб уникнути цього відокремлення біатлоністок від основної команди.

Дівчат забезпечили усіма необхідними умовами напередодні Олімпіади у Пекіні. Швидше за все, що цей олімпійський старт стане останнім на такому рівні для когось із синьо-жовтої команди. Мова йде про ветеранок збірної.

Ми його брали ще під Джиму та й Білосюк хотіли з ним тренувати. Вирішили його запросити, щоб наші лідери були забезпечені лікарем, масажистом і усіма умовами. Щоб він тренував і їх, і тих, хто біля них, молодь. Поки що через хворобу ця ситуація випала з контролю, а як буде далі – побачимо,

– заявив Бринзак.

Велепець вже очолював збірну

Зимові Олімпійські ігри-2022 триватимуть з 4 – 20 лютого у Пекіні.

Урош вже обіймав посаду протягом 2015 – 2018 років. Після поганих виступів на зимовій Олімпіаді-2018 у Пхенчхані. Після цього він повернувся на батьківщину й став керманичем чоловічої збірної Словенії.

Після цього жіночу та чоловічу команду очолював Юрай Санітра, який тепер керує виключно чоловічою командою.

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